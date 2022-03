Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Filialleiter stoppt Ladendieb

Polizei nimmt 29-Jährigen vorläufig fest

Groß-Umstadt (ots)

Nachdem ein Ladendieb am Mittwochmorgen (16.3.) in einem Supermarkt in der Habitzheimer Straße von dem Filialleiter gestoppt werden konnte, nahm die Polizei den 29-jährigen Tatverdächtigen im Anschluss vorläufig fest. Der 29-Jährige hielt sich gegen 10 Uhr in dem Einkaufsladen auf. Als er eine Spirituosenflasche verstaute ohne diese zu bezahlen, sprach der Filialleiter den Mann auf den Umstand an und ging mit ihm in sein Büro. Daraufhin soll der Festgehaltene ein Klappmesser gezückt und dem Filialleiter gedroht haben. Dem Filialleiter gelang es, dem Angreifer den Gegenstand aus der Hand zu schlagen. Glücklicherweise wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt. Eine alarmierte Polizeistreife nahm den Tatverdächtigen im Anschluss vorläufig fest. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten müssen.

