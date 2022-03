Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Zwei Leichtverletzte nach Zimmerbrand

Lorsch (ots)

Durch das Einatmen von Rauchschwaden wurden eine 35 Jahre alte Frau und ihr 45 alter Bekannter am Mittwochmorgen (16.03.) nach erster Inaugenscheinnahme durch den Rettungsdienst leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurden sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Paar befand sich nach ersten Erkenntnisse in ihrer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Hauses in der Berliner Straße, als sie 9.50 Uhr Feuer in einem Zimmer bemerkt hatten. Im ersten Aufschlag wurde ein Eimer Wasser zum Löschen des Feuers benutzt. Die alarmierten Brandbekämpfer aus Lorsch haben dafür Sorge getragen, dass der Brand endgültig gelöscht war. Hierfür wurde ein verbranntes Sofa aus der Wohnung getragen. Ob eine glimmende Zigarette oder ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben, müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei (K 10) noch zeigen. Durch die Rauchentwicklung ist ein Schaden von etwa 5000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell