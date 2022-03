Bürstadt (ots) - Dass sich ein unter Drogeneinfluss stehender Mann am Dienstagabend (15.03.) in einem Imbiss in der Marktstraße neben Polizeibeamte stellt, hatte Folgen. Die Beamten ermitteln jetzt wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz sowie wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss. Die Beamten wurden um kurz vor 22 Uhr auf den 23-Jährigen aufmerksam, nachdem sie an ...

mehr