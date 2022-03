Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Brand einer Garage ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Ermittlungen zur Ursache eingeleitet

Darmstadt (ots)

Der Brand einer Garage in der Fünfkirchner Straße hat am Mittwochvormittag (16.3.) die Polizei und die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 11.30 Uhr waren die sofort ausrückenden Rettungskräfte alarmiert worden. Nach bisherigen Erkenntnisstand geriet die Garage aus noch nicht bekannten Gründen in Vollbrand. Dabei wurde ein benachbartes Haus durch die Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt noch in dem Haus aufhielten, wurden von der Feuerwehr sicher nach draußen gebracht. Die Löscharbeiten vor Ort dauern derzeit noch an. Der bislang verursachte Schaden wird aktuell auf rund 200.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Diese übernimmt das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kriminalpolizei (Rufnummer 06151/969-0).

