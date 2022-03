POL-DA: Bürstadt: Imbissbesuch mit Folgen

Groß-Zimmern (ots) - Zwei Einfamilienhäuser in Groß-Zimmern rückten am Dienstag (15.3.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich zwischen 18 und 20 Uhr an der Terrassentür eines Hauses "Am Roten Morgen" zu schaffen. Im Inneren angelangt, durchwühlten sie mehrere Räume und ...

