Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Einfamilienhäuser im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots)

Zwei Einfamilienhäuser in Groß-Zimmern rückten am Dienstag (15.3.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich zwischen 18 und 20 Uhr an der Terrassentür eines Hauses "Am Roten Morgen" zu schaffen. Im Inneren angelangt, durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Ob sie etwas entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Auch in ein Haus "Hinter dem Schlädchen" verschafften sich die ungebetenen Gäste unter Anwendung von Gewalt im Tatzeitraum zwischen 7.30 und 13 Uhr Zutritt. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume und machten sich an einem Tresor zu schaffen. Sie entwendeten unter anderem diverse Schmuckstücke und flüchteten mit ihrer Beute unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss noch geprüft werden. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

