Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König/Nieder-Kinzig: Haben wildernde Hunde Rehe gerissen? Polizei sucht dringend Zeugen

Bad König (ots)

Am Montag (14.03.) wurden im Jagdrevier Nieder-Kinzig, im dortigen Waldstück "Schindersgraben", insgesamt vier tote Rehe aufgefunden. Die Rehe lagen in einem Umkreis von etwa 50 Meter, unweit vom dortigen Wohngebiet entfernt Offensichtlich wurden die Rehe durch wildernde Hunde gerissen. Die Tiere wiesen allesamt typische Bisswunden an der Kehle auf. Die Polizei in Erbach (K 41) ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können. Telefonisch sind die Ermittler unter der Rufnummer 06062 / 953-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell