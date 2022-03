Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Taschendieb im Möbelhaus

Polizei rät: Verstauen Sie keine Wertgegenstände im Einkaufswagen

Weiterstadt (ots)

Am Dienstagabend (15.3.) hat ein noch unbekannter Dieb in einem Möbelhaus "Im Rödling" sein Unwesen getrieben. Gegen 19.30 Uhr schnappte sich der Kriminelle einen Geldbeutel, der von seiner 65- jährigen Beisitzerin im Einkaufswagen verstaut worden war. Mit seiner Beute machte sich der Unbekannte auf und davon. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Verstauen Sie keine Wertgegenstände im Einkaufswagen. Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen.

Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und hat ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Unter der Rufnummer 06151/969-41310 nehmen die Beamtinnen und Beamten sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell