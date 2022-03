Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Bürstadt (ots)

Am Montag den 14.03.2022 gegen 08:00 Uhr, ereignete sich in der Nibelungenstraße in 68642 Bürstadt auf Höhe der dortigen Bäckerei ein Verkehrsunfall zwischen einem Ford Transit und einem LKW mit offenem Kastenaufbau. Dabei entstand Sachschaden an den jeweiligen linken Außenspiegel der Fahrzeuge. Zur Klärung des Sachverhalts werden mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim, Florianstraße 2 in 68623 Lampertheim Tel: 06206-9440 0 zu melden.

Berichterstatter: POK`in Hauck

Eingestellt: PHK`in Schmitt

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell