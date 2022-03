Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst/ Mümling-Grumbach: Polizei sucht Zeugen nach Brand

Höchst (ots)

Nachdem am letzten Sonntag (13.03.) mehrere Quadratmeter Folie eines Futtersilos in Mümling-Grumbach in der Straße Zum Wehr brannte, sucht die Polizei dringend Zeugen. Die gebrauchte Folie war bis zu zwei Meter gestapelt. Die Brandstelle liegt unmittelbar an dem dortigen Fuß- und Radweg. Insbesondere wird die Person als wichtiger Zeuge gesucht, die nach Feststellung des Feuers gegen 19.35 Uhr mit einem roten Familienvan mit ausländischem Kennzeichen aus Richtung des Brandes wegfuhr.

Das Feuer griff vom Folienstapel auf eine Hütter über. Durch das rasche Löschen der Brandbekämpfer aus Höchst und Mümling-Grumbach konnte Schlimmeres verhindert werden. Nach bisherigen Ermittlungen des Kommissariats 10 könnte das Feuer absichtlich entfacht worden sein. Der Sachschaden liegt bei mindestens 2000 Euro.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wendet sich bitte unter der 06062 / 953-0 an die Ermittler.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell