Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Sechs BMW-Aufbrüche

Navis und Lenkräder entwendet

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Montag (13. - 14.03.) haben Kriminelle, die offensichtlich auf Autos der Marke BMW spezialisiert sind, sechs Fahrzeuge des Herstellers aufgebrochen. In erster Linie wurden die Lenkräder mit Airbags sowie die fest eingebauten Navigationsgeräte ausgebaut. Zwei Fahrzeuge standen jeweils in der Bürgermeister-Reisenbach-Straße und Konrad-Adenauer-Allee. Die anderen BMW parkten in der Theodor-Heuss-Allee und Am Stockfeld. Für die Taten wurde entweder eine Seitenscheibe eingeschlagen oder ein Loch in die Tür gebohrt. Der Gesamtschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

Wer Beobachtungen zu den Taten gemacht hat, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim. Die fallzuständigen Beamten sind telefonisch auch unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu erreichen.

