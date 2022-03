Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Wertstoffhof im Visier Krimineller

Schneller Festnahmeerfolg

Groß-Umstadt (ots)

Nachdem ein Wertstoffhof in der Dieburger Straße am Sonntagabend (13.3.) in das Visier Krimineller rückte, konnte die Polizei einen schnellen Festnahmeerfolg verzeichnen. Gegen 20 Uhr alarmierte der Sicherheitsdienst die Polizei und gab an, dass sich mindestens zwei Personen unberechtigt auf dem Gelände aufhalten sollen. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Eine Streife der Polizeistation Dieburg konnte im Feldgebiet einen flüchtigen 36-jährigen Tatverdächtige stoppen und vorläufig festnehmen. Im Zuge der weiteren Fahndungsmaßnahmen und mit Unterstützung des Polizeihubschraubers konnte ein zweiter Tatverdächtiger, ein 41 Jahre alter Mann, der sich in Richtung Bundesstraße 45 vom Tatort entfernte, festgenommen werden. Ersten Ermittlungen zufolge, machten sie keine Beute. Ob sie es auf Elektroschrott abgesehen hatten und ob noch weitere mögliche Tatverdächtige involviert waren, muss noch geprüft werden. Das tatverdächtige Duo musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

