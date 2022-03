Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Mitte: Diebe im Altenwohnheim

Täter klettert über Mauer

Komplizen warten

Darmstadt (ots)

Drei noch unbekannte Diebe haben am Sonntag (13.3.) ihr Unwesen in einem Altenwohnheim in der Gagernstraße getrieben.

Ersten Erkenntnissen zufolge überkletterte einer der Täter kurz nach 10 Uhr die Mauer des Grundstücks und gelangte in einen Wohnraum des Gebäudes. Dort schnappte er sich ein Smartphone im Wert von mehr als 500 Euro und flüchtete auf gleichem Wege zurück, wo er bereits von zwei weiteren Begleitern erwartet wurde und diese ihm halfen über die Mauer zu kommen. Alle drei wurden auf ein Alter zwischen 20 und 30 Jahren und eine Größe von circa 1,70 bis 1,80 Meter geschätzt. Sie waren von schlanker Statur und dunkel gekleidet. Bei einem der Kriminellen wurden kurz rasierte Haare wahrgenommen.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt ergänzende Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

