POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Nach Einbruch in Bürogebäude Zeugen gesucht

Alsbach-Hähnlein (ots)

Nachdem in ein Bürogebäude "An der Quelllache" eingebrochen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Freitag (11.3.) und Montag (14.3.) unter Anwendung von Gewalt Zutritt in die Räumlichkeiten. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume und machten sich unter anderem an diversen Schränken zu schaffen. Ersten Ermittlungen zufolge, erbeuteten sie ein Tablet und ein Mobiltelefon. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

