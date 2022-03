Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Pedelecs im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (12.3.) und Sonntag (13.3.) hatten es Diebe offenbar auf zwei Pedelecs abgesehen.

Zwischen Samstagmorgen, 8.15. Uhr und Sonntagvormittag, 11 Uhr, entwendeten die Täter in der Bessunger Straße ein hochwertiges E-City-Bike vom Hersteller Bulls, Modell Iconiv EVO 2. Aufgrund einer eingebauten Ortungsfunktion konnte das Fahrrad vom Eigentümer wenig später in der Grafenstraße lokalisiert werden. Dort erfolgten von den Polizeibeamten die Sicherstellung und die Übergabe an den rechtmäßigen Besitzer.

Von einem in der Luisenstraße entwendeten Pedelec vom Hersteller Winora fehlt dagegen bislang jede Spur. Das Fahrrad im Wert von rund 2000 Euro ließen die Kriminellen trotz Sicherung mit einem massiven Kettenschloss, zwischen späten Samstagabend, 23.50 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 4 Uhr, mitgehen.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit beiden Fällen betraut. Zeugen, die im Zusammenhang beider Taten Beobachtungen gemacht haben, denen möglicherweise auch verdächtige Personen im Bereich der Grafenstraße, als Fundort des entwendeten E-City-Bikes, aufgefallen sind, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell