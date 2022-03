POL-DADI: Otzberg-Hering, L3318, Unfallflucht, Zeugen gesucht

Erbach (ots) - Ein 25-Jähriger Michelstädter und sein Beifahrer befuhren am Sonntag (13.03.) gegen 2 Uhr mit ihrem hochmotorisierten Pkw die Neckarstraße in Erbach stadtauswärts in Fahrtrichtung Lauerbach. In einer leichten Linkskurve verlor der Fahrzeugführer, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Hauswand. Durch den Aufprall wurden die ...

