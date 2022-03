POL-DADI: +++Nachtragsmeldung+++ Verkehrsunfall mit Kradfahrer/ Bezug zu Meldung 12.03.2022 - 19:42 Uhr

Köln (ots) - Seit Dienstag (8.3.2022) laufen die Dreharbeiten für den neuen 'Tatort' aus Münster. In 'Recht, wem Recht gebührt' (AT) muss Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) den Mord an einem jungen Anwalt klären. Er starb in derselben Nacht, in der sich ein Jugendfreund von Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan ...

mehr