Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim OT Georgenhausen: Brand in einem Einfamilienhaus

Reinheim OT Georgenhausen (ots)

Am Samstagmorgen (12.03.) gegen 07.35 Uhr wird durch die Rettungsleitstelle Dieburg ein Dachstuhlbrand in der Spachbrücker Straße gemeldet. Zu dieser Zeit hielten sich fünf Erwachsene, vier Frauen und ein Mann im Alter von 26 bis 55 Jahren, im Gebäude auf. Alle konnten rechtzeitig das Haus verlassen und blieben unverletzt. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr Reinheim, unterstützt durch die Wehren der Ortsteile Spachbrücken, Ueberau, Georgenhausen/Zeilhard, sowie Ober-Ramstadt und Dieburg, zügig gelöscht werden, sodass ein Übergreifen auf umliegende Häuser verhindert wurde. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, die dort wohnhaften Personen werden anderweitig untergebracht. Der durch den Brand entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Diese wird Gegenstand weiterer Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat K 10 in Darmstadt sein.

Berichterstatterin: PK'in Kraft, Polizeistation Ober-Ramstadt

Matthias Brosch, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell