Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim- Gustavsburg: Versuchter Raubüberfall auf Kiosk

Ginsheim- Gustavsburg (ots)

Am frühen Freitagabend (11.03.) betraten um 20.56 Uhr zwei männliche Täter den Verkaufsraum eines Kiosk in der Darmstädter Landstraße und riefen "Überfall". Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, drohten die Ganoven mit einer Schreckschusswaffe. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel zwischen den Tätern und dem 31-jährigen Kioskbetreiber, in dessen Verlauf auch ein Schuss aus der Schreckschusswaffe abgegeben und der 31-jährige hierdurch leicht verletzt wurde. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter ohne Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte ein 15-jähriger Tatverdächtiger durch Unterstützungskräfte des Polizeipräsidiums Westhessen in Mainz- Kostheim vorläufig festgenommen und den südhessischen Kollegen überstellt werden. Die Kriminalpolizei hat die noch andauernden Ermittlungen vor Ort übernommen.

