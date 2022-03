POL-DA: Fürth: Mehrere Autos aufgebrochen / Verdächtige in Richtung Krumbach-Ortsmitte geflüchtet

Raunheim (ots) - Einen in der Ringstraße abgestellten Transporter der Marke VW brachen Unbekannte in der Nacht zum Freitag (11.03.) auf. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und verschafften sich so Zugang in den Innenraum. Dort ließen sie anschließend einen Aufbruchhammer, der auf dem Bau Verwendung findet, mitgehen. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) ...

mehr