POL-DA: Dieburg: Renitenter Ladendieb schlägt um sich und flüchtet

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Renitent hat ein noch unbekannter Mann Donnerstagabend (10.3.) reagiert, als er gegen 19.15 Uhr von dem Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes in der Lagerstraße auf den Diebstahl von Tabakwaren angesprochen wurde. Zuvor hatte der Mitarbeiter den Tatverdächtigen dabei beobachten können, wie sich der Unbekannte lose Tabakware in eine mitgebrachte Dose steckte und den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollte. Als er den Mann ansprach schlug dieser sofort um sich, beschimpfte den Mitarbeiter und flüchtete zu Fuß mit zwei weiteren Begleitern, die offenbar auf den Mann vor dem Geschäft gewartet hatten. Glücklicherweise verfehlten die Schläge ihr Ziel so dass der Ladendetektiv nicht verletzt wurde. Das Kommissariat 41 in Dieburg ist nun mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet. Die Beamten suchen Augenzeugen des Vorfalls beziehungsweise Hinweisgeber, die Aufschluss über die Identität des Flüchtenden geben können. Dieser wurde als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Zur Tatzeit trug er schwarze "Nike" Schuhe mit auffallend roten Sohlen und war mit einer grauen Jeans, einer grünen Bomberjacke mit orangefarbenen Innenfutter sowie einem schwarzen Pullover bekleidet. Zudem führte er eine Umhängetasche mit weißem Logo und der Aufschrift "187 Straßenbande" mit sich. Auf seinem Kopf wurde eine schwarze Bascup mit Schriftzug des Fußballvereins "Eintracht Frankfurt" wahrgenommen. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden unter der Rufnummer 06071/96560 entgegengenommen.

