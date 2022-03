Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gras-Ellenbach: Betrunkener Autofahrer auf der Suche

Gras-Ellenbach (ots)

Die Suche nach einem Bekannten kostete am Mittwochnachmittag (09.03.) einem 54 Jahre alten Autofahrer den Führerschein. Zudem erhielt er eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der Mann war offensichtlich betrunken in seinem Mercedes unterwegs. Nachdem er gegen 15.15 Uhr in der Sudetenstraße stoppte und ohne Erfolg einen Bekannten suchte, stieg er wieder ins Auto zurück und fuhr weiter. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Der gesuchte Wagenlenker wurde letztendlich im Rothenberger Weg in Wald-Michelbach kontrolliert. Während der Kontrolle hat sich der Verdacht der Zeugen bestätigt. Der freiwillige Alkoholtest zeigte einen Wert von über 2,3 Promille an. Auf der Polizeistation wurde die Anzeige aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell