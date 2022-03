Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Weiterstadt-Gräfenhausen: Fahrzeug beschädigt. Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots)

Weiterstadt: Am Dienstag (08.03.) zwischen 11:30 und 14:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarz-braunen Smart, der in der Mittelstr. Gräfenhausen am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Schaden am vorderen linken Kotflügel beläuft sich auf ca. 1500 EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 3. Polizeirevier in Darmstadt-Arheilgen unter der Telefonnummer 06151/969-41310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell