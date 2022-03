POL-DA: Babenhausen-Sickenhofen: Frau tot aus der Gersprenz geborgen

Darmstadt (ots) - Aus einer Garage in der Straße "Im Busch" hatten noch unbekannte Diebe am vergangenen Samstag (5.3.) drei Mountainbikes entwendet (wir haben berichtet). In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler des Kommissariats 43 in Darmstadt Zeugen der Tat. Wie bekannt wurde, handelt es sich bei den ...

mehr