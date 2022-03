POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht zwischen Radfahrer und Fußgängerin

Fürth (ots) - Der Automatismus seinen Wagen, etwa mit einem Funkschlüssel zu verschließen, hat in Fahrenbach bei drei Autos nicht geklappt. Diebe hielten in der Nacht zum Mittwoch (08. - 09.03.) genau nach solchen Fahrzeugen Ausschau. So wurden sie in den Straßen "Im Heinegarten" und "Am Lerchenberg" fündig. Neben einem Geldbeutel mit 150 Euro und persönlichen Dokumenten nahmen die Täter auch einen Rucksack mit ...

