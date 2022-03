Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Farbschmiererei an Gemeindehaus und Auto/ Polizei nimmt Hinweise entgegen

Heppenheim (ots)

Schmierfinke sind zwischen Dienstagnachmittag (08.03.), 17 Uhr und Mittwochmorgen (09.03.), 8 Uhr in der Stadt unterwegs gewesen. Mit rosa Farbe beschmierten sie die Tür und eine Wand des Gemeindehauses der Christuskirche in der Theodor-Storm-Straße. In der Lahrbach wurde mit derselben Farbe das Markenemblem sowie der Kofferraumdeckel eines Mercedes der C-Klasse beschmiert. Die Schäden belaufen sich auf mindestens 400 Euro.

Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, wendet sich bitte an die Polizei (K 41). Telefon: 06252 / 706-0.

