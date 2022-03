POL-DA: Mossautal: Polizei überwacht Geschwindigkeit/Fast jeder 5. zu schnell

Rüsselsheim (ots) - Ein Wohnhaus "An den Weiden" geriet am Dienstagabend (08.03.), in der Zeit zwischen 17.00 und 19.45 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich über den Balkon Zugang in die Räumlichkeiten und ließen anschließend auf ihrer Suche nach Wertgegenständen unter anderem diverse Schmuckgegenstände mitgehen. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die ...

mehr