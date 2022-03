Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Polizeieinsatz in Hotel

52-Jähriger in Fachklinik verbracht

Groß-Zimmern (ots)

Ein psychisch auffälliger Mann löste am Dienstagmorgen (8.3.) einen Polizeieinsatz in einem Hotel in der Röntgenstraße aus. Gegen 8 Uhr meldete sich der 52-Jährige selbständig bei der Polizei und machte verwirrte Angaben. Im Zuge der ersten Befragung gab er an, Waffen bei sich zu haben. Sofort begaben sich mehrere Streifen mit Unterstützung des Rettungsdienstes und der Feuerwehr zum Einsatzort. Schließlich konnten die Beamtinnen und Beamten den alkoholisierten Mann in seinem Apartment gegen 12.30 Uhr festnehmen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Waffen wurden nicht gefunden. Während der Einsatzmaßnahme wurde die Straße im dortigen Bereich komplett gesperrt. Weil das Verhalten des Mannes, ersten Erkenntnissen zufolge, wahrscheinlich auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen ist, wurde er im Anschluss in eine Fachklinik verbracht. Die Ermittlungen dauern an.

