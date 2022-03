Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Einbrecher im Lebensmittelgeschäft

Oberzent (ots)

Wurstwaren, Tee und Geld haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag (07. - 08.03.) aus einem Lebensmittelgeschäft in der Hirschhorner Straße, Nähe Jahnstraße erbeutet. Der angerichtete Schaden an der aufgebrochenen Tür ist mit 500 Euro höher, als der Wert der gestohlenen Sachen.

Wegen des Einbruchs haben Ermittler des Kommissariats 21/22 die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062 / 953-0 melden.

