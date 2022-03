Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Grauer Audi S5 gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots)

Einen grauen Audi S5, der in der Luise-Büchner-Straße abgestellt war, entwendeten bislang Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (8.3.). Ersten Ermittlungen zufolge, machten sie sich gegen 2.30 Uhr an dem Wagen zu schaffen. Zum Tatzeitpunkt waren die Kennzeichen "DI-KW 9602" angebracht. Wie es den Kriminellen gelang das Fahrzeug zu entwenden, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Der Schaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell