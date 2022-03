Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Gartenhütte im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

Eine Gartenhütte im Feldgebiet bei der Kirchgasse rückte im Tatzeitraum zwischen Samstag (5.3.) und Montag (7.3.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigten sie den Zaun, um auf das Gelände zu kommen. Im Anschluss machten sie sich an der dort befindlichen Gartenhütte zu schaffen. Sie durchwühlten mehrere Schränke, doch entwendeten ersten Ermittlungen zufolge nichts. Dennoch wird der Schaden auf circa 250 Euro geschätzt. Das Kommissariat 42 bei der Polizei in Griesheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06155/8385-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell