POL-DA: Rimbach: E-Scooter NINEBOT (740-BER) aus Kellerflur gestohlen

Rimbach (ots)

Während des Ladevorgangs haben Diebe einen E-Scooter der Firma Ninebot am Montag (07.03.) zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr aus dem Kellerflur eines Dreifamilienhauses in der Staatsstraße/ Nähe Annastraße gestohlen. An dem rund 430 Euro teuren Scooter war zuletzt das aktuelle blaue Versicherungskennzeichen 740-BER angebracht.

Wer weiß, wo seit neuestem ein solcher Ninebot Elektroscooter, Modell Kickscooter E250, benutzt wird? Hinweise nimmt das Kommissariat 41 in Heppenheim entgegen. Telefon: 06252 / 706-0.

