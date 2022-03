Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: 49-Jähriger nach versuchtem Einbruch durch Polizeistreifen festgenommen

Nauheim (ots)

Polizeistreifen haben am Montagnachmittag (07.03.) einen 49-Jährigen nach einem versuchten Einbruch in der Hintergasse im Rahmen einer Verfolgung zu Fuß festgenommen. Er verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle. Ob er einem Haftrichter vorgeführt wird, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann gegen 19.50 Uhr eine Tür zu einem dortige Anwesen aufbrechen und wurde dabei von einer Zeugin bemerkt. Diese rief umgehend über Notruf die Polizei. Bereits vor Eintreffen der sofort herbeigeeilten Polizeistreifen ließ der Tatverdächtige von seiner Tatausführung ab und verließ den Tatort. Die Streifenteams konnten den 49 Jahre alten Mann noch in Tatortnähe feststellen, bei Erkennen der Polizei ergriff er die Flucht. Nach einer Verfolgung zu Fuß durch angrenzende Grundstücke konnten ihn die Einsatzkräfte schließlich überwältigen und festnehmen. Zwei Polizisten wurden im Zuge der Festnahme leicht verletzt. Bei der Durchsuchung des Ertappten stellten die Beamten unter anderem Werkzeuge, Handschuhe und eine Taschenlampe sicher.

Die Polizeistreifen brachten den Tatverdächtigen auf die Wache, wo er die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen musste. Das Kommissariat 21/22 hat den Sachverhalt übernommen. Die weiteren Ermittlungen müssen zeigen, ob er auch für gleichgelagerte Taten in Frage kommt. Auch eine Vorführung beim Haftrichter am Amtsgericht wird noch geprüft.

