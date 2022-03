Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-West: Auto aufgebrochen und nach Beute gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Sonntag (6.3.), 16.30 Uhr und Montag (7.3.), 4 Uhr, haben Kriminelle in einem Opel Zafira, der auf einem Parkplatz in der Karlsbader Straße parkte, nach Beute gesucht. Um in den Innenraum zu gelangen, hatten die Täter zuvor die Beifahrertür aufgehebelt. Ob sie fündig wurden, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell