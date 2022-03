Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn: Alte Wasserzähler mit Wert

Hirschhorn (ots)

Nicht eine Handvoll, sondern rund 600 alte Wasserzähler werden Kriminelle wohl demnächst bei einem Metallverwerter abgeben. Der Erlös wird zwischen 5000 und 6000 Euro liegen. Die Kriminellen schlichen sich zwischen Freitagnachmittag (04.03.), 15.30 Uhr und Sonntagmorgen (06.03.), 9 Uhr auf das Gelände einer Firma in der Neckarsteinacher Straße. Dort stiegen sie über ein aufgebrochenes Fenster ins Gebäude und sammelten die Wasserzähler mit einem reinen Messinggewicht von etwa 950 Kilogramm ein. Die Beute packten sie in etwa sechs firmeneigene Mülltonnen und rollten das Diebesgut auf die andere Straßenseite. Dort wartete nach ersten Erkenntnissen ein größerer Transporter unter der Turnhalle in der Jahnstraße. Nachdem die Fracht verladen war, sind die Täter unter Zurücklassung der Mülltonnen verschwunden.

Wer am letzten Wochenende, insbesondere unter der Turnhalle entsprechende Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte beim Polizeiposten Hirschhorn. Telefon: 06272 / 9305-0.

