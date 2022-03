Bensheim (ots) - Abermals haben Kriminelle in Bensheim einen Tabernakel-Schlüssel gestohlen. Am Sonntag (06.03.) betraf es die St. Joseph Hospitalkirche in der Hauptstraße. Um in das Gotteshaus zu gelangen, wurde zwischen Mitternacht und 9.15 Uhr eine Holztür aufgebrochen. Im Weiteren öffneten die Kriminellen gewaltsam die Tür zur Sakristei. Hinweise zu der Tat ...

