POL-DA: Breuberg/B426: Zwei Verletzte nach Unfall auf Bundesstraße

Breuberg/B426 (ots)

Am Montagmorgen (7.3.) kam es gegen 7.15 Uhr zu einem Unfall auf der Bundesstraße 426, bei dem eine 46-Jährige und ein 31-Jähriger verletzt wurden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war die 46-Jährige auf der Kreisstraße 212 von Sandbach in Richtung der Bundesstraße unterwegs. Als sie auf diese mit ihrem braunen Skoda nach links einbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem grauen Volkswagen eines 31 Jahre alten Wagenlenkers, der in Fahrtrichtung Höchst die Straße befuhr. Wie genau es zum Unfall kam, müssen die weiteren Ermittlungen noch zeigen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die 46-jährige Fahrerin aus dem Kreis Miltenberg und der 31-jährige Wagenlenker aus dem Odenwaldkreis wurden nach derzeitigem Kenntnisstand mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn im dortigen Bereich für knapp 1,5 Stunden teilweise gesperrt.

Zeugen, die den Zusammenstoß beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Höchst unter der Rufnummer 06163/941-0 zu melden.

