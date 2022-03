Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Wettbüro im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Höchst (ots)

Ein Wettbüro in der Groß-Umstädter Straße geriet im Tatzeitraum zwischen Mittwoch (2.3.) und Samstag (5.3.) in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge, versuchten sie eine Tür aufzuhebeln. Diese hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin die Kriminellen unerkannt flüchteten. Dennoch entstand ein Schaden von circa 100 Euro. Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21/22) in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.

