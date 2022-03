POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Kiosk überfallen/Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Kelsterbach (ots) - Ein in der Rüsselsheimer Straße geparkter Audi wurde in der Nacht zum Montag (07.03.), in der Zeit zwischen 1.30 und 5.30 Uhr, von Unbekannten aufgebrochen. Die Täter schlugen Scheiben des Fahrzeugs ein und entwendeten aus dem Innenraum anschließend Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige ...

