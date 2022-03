Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Erfelden: Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck/Zeugen gesucht

Riedstadt (ots)

Ein Wohnhaus in der Sachsenstraße geriet in der Nacht zum Samstag (05.03.) in das Visier von Kriminellen.

Die Unbekannten drangen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in eine Wohnung ein. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen sie Schmuck mitgehen. Über den Hausflur gelangten die ungebetenen Besucher zudem in eine im Haus befindliche Arztpraxis. Dort fiel ihnen Bargeld aus einer Geldkassette in die Hände.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

