POL-DA: Viernheim: Zigarettenstangen im Wert von rund 290 Euro gestohlen

Pfungstadt (ots) - Ein Vereinsheim in der Christian-Meid-Straße rückte in den Fokus bislang Unbekannter. Die Kriminellen machten sich an einem dortigen Fenster zu schaffen. Der Vorfall wurde am Samstagmittag (5.3.) der Polizei gemeldet und kann bis zum Mittwoch, den 23. Februar, zurückliegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie nicht ins Innere und machten ...

mehr