Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Vereinsheim im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

Ein Vereinsheim in der Christian-Meid-Straße rückte in den Fokus bislang Unbekannter. Die Kriminellen machten sich an einem dortigen Fenster zu schaffen. Der Vorfall wurde am Samstagmittag (5.3.) der Polizei gemeldet und kann bis zum Mittwoch, den 23. Februar, zurückliegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie nicht ins Innere und machten keine Beute, dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 42 bei der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

