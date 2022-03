Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Biebesheim am Rhein (ots)

In der Nacht vom Sonntag, den 06.03.2022, 19:45 Uhr auf Montag, den 07.03.2022, 06:20 Uhr wurde in der Rheinstraße 55 ein dort, am rechten Fahrbahnrand abgestellter grauer Volvo C30 am linken Außenspiegel beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass ein vorbeifahrender PKW den Volvo streifte. Der Außenspiegel des Volvo wurde dabei komplett zerstört. Der Fahrer des vorbeifahrenden PKW entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf diesen PKW und/oder den entsprechenden Fahrer bitte an die Polizei in Gernsheim unter folgender Telefonnummer: 06258 / 9343 - 0.

