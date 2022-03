POL-GG: Unfallflucht

Groß-Zimmern (ots) - Am Samstagabend (05.03.) kam es in der Ortsmitte von Groß-Zimmern zum Brand in einem Fachwerkanbau an einem Einfamilienhaus. Um kurz nach 19:00 Uhr wurden Nachbarn durch das Bellen der Hunde im Wohnhaus des betroffenen Anwesens auf den aus dem Anbau heraus aufsteigenden Rauch aufmerksam und alarmierten sofort Feuerwehr und Polizei. Die eingesetzten Feuerwehren aus Dieburg, Groß- und Klein-Zimmern ...

