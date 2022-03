POL-ERB: Verkehrsunfallflucht

Reinheim (ots) - Am Donnerstag, den 03.03.2022, gegen 11.45 Uhr ereignete sich in der Heinrichstraße in 64354 Reinheim ein Verkehrsunfall. Eine namentlich bekannte Toyota Fahrerin befuhr die Heinrichstraße in Fahrtrichtung Darmstädter Straße. In Höhe des Anwesens Heinrichstraße 18 musste sie aufgrund einer Baustelle wenden und beschädigte dabei einen ...

