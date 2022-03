Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfall- Geschädigter Pkw vor Schadensregulierung weggefahren

Reinheim (ots)

Am Donnerstag, den 03.03.2022, gegen 11.45 Uhr ereignete sich in der Heinrichstraße in 64354 Reinheim ein Verkehrsunfall. Eine namentlich bekannte Toyota Fahrerin befuhr die Heinrichstraße in Fahrtrichtung Darmstädter Straße. In Höhe des Anwesens Heinrichstraße 18 musste sie aufgrund einer Baustelle wenden und beschädigte dabei einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die Unfallverursacherin konnte ihren Pkw vor Ort nicht parken, stellte diesen daher eine Straße weiter ab und lief zurück zur Unfallstelle. An der Unfallstelle angekommen, war der beschädigte Pkw nicht mehr vor Ort anzutreffen. Zu dem beschädigten Pkw sind weder Kennzeichen noch Hersteller, Modell oder Farbe bekannt. Der Pkw müsste im Bereich der Beifahrertür verkratzt sein. Zudem ist möglicherweise roter Lackabrieb festzustellen.

Der betreffende Halter des beschädigten Pkw oder Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum beschädigten Pkw geben können, werden gebeten sich bei der PSt. Ober-Ramstadt unter 06154 / 6330 - 0 zu melden. Berichterstatter: Werske, POK

