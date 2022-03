POL-DADI: Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rüsselsheim (ots) - Eine Gaststätte in der Marktstraße geriet in der Nacht zum Freitag (04.03.), in der Zeit zwischen 23.00 und 1.15 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Unbekannten verschafften sich zunächst durch ein Fenster Zugang in das Lokal und entwendeten dort anschließend eine Kasse samt dem darin befindlichen Geld sowie unter anderem ein Tablet und ein Smartphone. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige ...

