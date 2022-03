Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Eppertshausen: Auf Navis abgesehen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt/Eppertshausen (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Dienstag (1.3.) und Donnerstag (3.3.) hatten es Unbekannte auf die Navis von zwei Fahrzeugen abgesehen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge, machten sie sich an einem schwarzen BMW, der in der Inge-Vahle-Straße in Darmstadt parkte und an einem blauen BMW, der "Im Bubenstall" in Eppertshausen abgestellt war, zu schaffen. Im Anschluss bauten sie unter anderem die Navigationsgeräte aus und flüchteten unerkannt. Die Schäden werden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss geprüft werden. Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell