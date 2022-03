POL-DA: Einhausen: 66 km/h zu schnell und im Überholverbot überholt/Zwei Monate Fahrverbot drohen

Michelstadt B45 (ots) - Ein 20-Jähriger Erbacher befuhr am Sonntag (27.02.) gegen 20:30 Uhr mit seinem PKW die B45 in Michelstadt aus Richtung Erbach kommend. Als er seinen Audi an der Kreuzung B45/B47 (Potsdamer Platz) aufgrund einer roten Ampel anhielt, fuhr ihm ein Motorroller, besetzt mit zwei Personen, auf das Heck seines Fahrzeuges auf. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Rollerfahrer in Richtung der ...

