Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Pfefferspray im Klassenzimmer versprüht/Vier Verletzte

Rüsselsheim (ots)

Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kam es am Donnerstag (03.03.), gegen 12.15 Uhr, an der Parkschule in der Frankfurter Straße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde in einem Klassenzimmer Pfefferspray versprüht. Mehrere Schüler klagten anschließend über Augen- und Atemwegsbeschwerden. Schlussendlich wurden vier davon verletzt und bedurften medizinischer Versorgung. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein Tatverdacht richtet sich derzeit gegen einen 15 Jahre alten Jugendlichen. Die Ermittlungen dauern an.

Aufgrund der Vielzahl von Einsatzfahrzeugen kam es im Bereich der Schule zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 13.15 Uhr konnte das Schulgebäude wieder betreten werden.

